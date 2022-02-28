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Мясная мафия, которая лучше всех знает свое дело

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- Вячеслав Аникин
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Ответить на вопрос, почему мясо дорожает каждый месяц, попытались сотрудники Агентства антимонопольного регулирования и провели рейд по рынкам. Но смогут ли чиновники обуздать цены на жизненно важный продукт?

Согласно официальным данным, с начала года баранина и говядина подорожали на 11 процентов, а свинина - на 20! Цены на ту же говядину в 2021 году по сравнению с 2020–м повысились на 100 процентов.

И без антимонопольщиков понятно, почему фермеры вынуждены повышать стоимость животноводческой продукции: подорожали из–за засухи корма, растут оптовые и розничные цены на ГСМ, удобрения. Но немалую долю в этот взлет вносят совершенно лишние на рынках люди - коммерсанты–перекупщики, которых необходимо остановить.

Сотрудники агентства выяснили, что фермеры привозят на оптовый рынок мясо по цене 390–400 сомов за килограмм. Его живо скупают посредники и продают реализаторам по 420–450 сомов. Труженики прилавка, которые несут по продаже немалые расходы (платят рубщикам туш, тачечникам, владельцам морозильных камер, ветеринарам), мясо продают в среднем по 500 сомов. По подсчетам, в среднем зарабатывают 1,5–2 тысячи сомов в день, до 60 тысяч сомов в месяц, при этом жалуясь на свою горемычную жизнь.

Бардак на наших рынках начался еще в 90–х годах прошлого века. Государство позволило базаркомам самим устанавливать цены на сельхозпродукцию, закрыло глаза на появление огромного числа перекупщиков. В результате цены в торгово–рыночных комплексах не просто растут, а галопируют.

Эксперты считают, что в стране уже давно пора кардинально реформировать аграрную отрасль. Мелкое фермерское движение, к большому сожалению, продемонстрировало свою несостоятельность. Оно не может приобретать породистых высокопроизводительных животных, льготные кредиты до него, как правило, не доходят. Без создания крупных животноводческих комплексов отрасль развить невозможно.

А ведь именно в крупных хозяйствах, в кооперативах и кластерах себестоимость выращиваемой продукции намного ниже.

В те же разрушительные 90–е годы в стране исчезли потребительские кооперативы, которые скупали у крестьян сельхозпродукцию и потом по приемлемым ценам реализовывали ее на рынках. Во всех странах Центральной Азии эти коммерческие структуры сохранились, прекрасно выполняют свои функции. А у нас стали сильно мешать мафиозникам на рынках, и потому были закрыты.

Так что безудержный рост цен на мясную продукцию объясняется не только засухой, удорожанием кормов, но и неумением чиновников превратить сельское хозяйство в процветающую отрасль.


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URL: https://www.vb.kg/414770
Теги:
Минэкономики, мясо, Кыргызстан
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