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На Иссык-Куле задержаны шесть граждан, занимавшиеся незаконной охотой

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- Айжан Мамбеталиева
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Туристическо-экологической милицией УВД Иссык-Кульской области, совместно с природоохранными ведомствами проводиться оперативно – профилактическое мероприятие "Браконьер", направленное на выявление и пресечение фактов браконьерства и нарушений правил оборота оружия.

26-февраля в ходе данного мероприятия сотрудниками туристическо-экологической милиции и представителем общественного фонда "Илбирс" на участке "Жаман-Эчки" сыртовой зоны Жети-Огузского района во время проведения незаконной охоты были остановлены автомашины "Нива-Тайга" и Nissan Patrol.

При проверке, в автомашине были обнаружены четыре нарезных и два гладкоствольных огнестрельных оружия, принадлежащие жителям села Барскоон 45-летнему У.А., 51-летнему Б.Н., а также 50-летнему Т.Т., 60-летнему К.И., 58-летнему Н.Б. и 60-летнему И.Б., которые являются жителями Бишкека. Кроме этого, был обнаружен черный пакет, где находилось свежее мясо животного, предположительно горного козла.

Материалы по данному факту зарегистрированы в ЕРП ОВД Жети-Огузского района и возбуждено уголовное дело по статье 310 (Незаконные охота или добыча рыбы либо водных животных) УК КР. Назначены необходимые экспертизы.

Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/414776
Теги:
Иссык-Кульская область, браконьерство, УВД
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