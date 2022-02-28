Боксеры из КР завоевали две бронзовые медали на турнире "Кубок Странджа"

Боксеры из Кыргызстана завоевали медали на международном турнире "Кубок Странджа" в Болгарии. Об этом сообщает kyrgyzstanboxing на своей странице в Instagram.

По данным публикаций, бронзовые медали на турнире выиграли Абдыжапар уулу Сыргак в своей весовой категории до 71 килограмма и Туркбай уулу Мирлан в весовой категории до 48 килограммов.

Кстати, "Кубок Странджи" - международный турнир по любительскому боксу, который ежегодно проводится в Болгарии. Кубок Странджи - старейшее международное соревнование по боксу среди любителей в Европе. Первый турнир прошел в 1950 году на стадионе "Юнак" в Софии.