"Уроженец Кыргызстана Виталий Кличко показал себя настоящим мэром Киева"

Киевский градоначальник показал себя как настоящий лидер во время событий, которые происходят в Украине. Об этом на своей странице в соцсети написал пользователь интернета Mirbek Mamatkasym.

Ниже приводим перевод публикации автора:

"Украинская столица Киев сильно пострадала от главных ударов России. Мэр Киева – легендарный боксер Виталий Кличко. В эти дни он смог показать, что он настоящий лидер, эффективно управляя городом в состоянии войны. Он вдохновляет своих людей и уверяет их, что они победят. Почему я его хвалю? Виталий Кличко родился в селе Беловодское Чуйской области и является нашим братом" - говорится в посте.