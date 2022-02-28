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Саудовская Аравия заинтересована в импорте экологической продукции из КР

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- Айжан Мамбеталиева
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Первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев в рамках рабочей поездки в Эр-Рияд встретился с председателем Торгово-промышленной палаты города Джидды Мухаммадом бин Юсуф Аль Наги.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

"При поддержке саудовской стороны мы провели туристическое роуд-шоу и выставку отечественной продукции на гостеприимной земле Саудовской Аравии. Кабинет Министров придает большое значение этим мероприятиям в год празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами", - отметил Арзыбек Кожошев.

Он добавил, что в двустороннем сотрудничестве имеется значительный нереализованный потенциал, в том числе в сферах экономики, торговли, энергетики, туризма, инвестиций и логистики.

В данном контексте Арзыбек Кожошев отметил важность активизации взаимных контактов.

В свою очередь председатель Торгово-промышленной палаты выразил полную готовность в расширении двустороннего сотрудничества, в частности в рассмотрении перспективных проектов, представленных кыргызской стороной.

Мухаммад бин Юсуф Аль Наги добавил, что Саудовская Аравия заинтересована в импорте экологически чистой продукции, производимой в Кыргызстане.

По итогам встречи достигнута договоренность об активизации работы Делового совета между двумя странами и проведении его заседания на территории Кыргызстана в ближайшее время.


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URL: https://www.vb.kg/414785
Теги:
Саудовская Аравия, Кыргызстан, Кабинет министров
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