Как зачислить ребенка в первый класс?

Как сообщают в управлении образования, электронная запись в первый класс на 2022-2023 учебный год начнется 11 апреля.
Запись пройдет на сайте: mektep.edu.gov.kg по графику:
С 9 часов утра 11 апреля до 9 часов 27 июня – по юридическому месту проживания;
С 9 часов 27 июня до 10 часов 10 августа – по фактическому месту проживания.
Отмечается, без наличия документов, удостоверяющих личность родителей/ законных представителей, подающих заявку (паспорт свидетельство о рождении ребенка), персонального идентификационного номера родителя/ законного представителя и ребенка зарегистрировать ребенка в 1-й класс невозможно.
До 11 апреля 2022 года родителям/законным представителям необходимо подготовить:
Система на программном уровне предоставляет приоритетность для следующих льготных категорий граждан:
До 11 апреля 2022 года действующим военнослужащим, этническим кыргызам, имеющим статус кайрылманов, учителям и штатным сотрудникам школ дополнительно нужно подготовить справку с места работы (на момент регистрации ребенка в школу).
После получения уведомления о приеме ребенка в первый класс родитель/законный представитель обязан в срок с 1 августа по 10 сентября предоставить в школу следующие документы:
В случае не предоставления документов в срок с 1 августа по 10 сентября текущего года ребенок в школу не зачисляется.