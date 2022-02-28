Как зачислить ребенка в первый класс?

Как сообщают в управлении образования, электронная запись в первый класс на 2022-2023 учебный год начнется 11 апреля.

Запись пройдет на сайте: mektep.edu.gov.kg по графику:

С 9 часов утра 11 апреля до 9 часов 27 июня – по юридическому месту проживания;

С 9 часов 27 июня до 10 часов 10 августа – по фактическому месту проживания.

Отмечается, без наличия документов, удостоверяющих личность родителей/ законных представителей, подающих заявку (паспорт свидетельство о рождении ребенка), персонального идентификационного номера родителя/ законного представителя и ребенка зарегистрировать ребенка в 1-й класс невозможно.

До 11 апреля 2022 года родителям/законным представителям необходимо подготовить:

паспорт; свидетельство о рождении ребенка; персональный идентификационный номер (ПИН – 14-значный идентификационный номер, который указан на паспорте родителя/ законного представителя и ребенка. В случае его отсутствия необходимо обратиться в центр обслуживания населения по месту жительства (ЦОН). проверить наличие адреса регистрации на электронном портале Государственной регистрационной службы.

Система на программном уровне предоставляет приоритетность для следующих льготных категорий граждан:

дети военнослужащих по месту жительства их семей; дети этнических кыргызов, переселившихся в Кыргызстан имеющих статус кайрылманов при предоставлении соответствующей справки; дети учителей и штатных сотрудников школ, проработавших в данной общеобразовательной организации не менее одного года по состоянию на 15 сентября текущего года.

До 11 апреля 2022 года действующим военнослужащим, этническим кыргызам, имеющим статус кайрылманов, учителям и штатным сотрудникам школ дополнительно нужно подготовить справку с места работы (на момент регистрации ребенка в школу).

После получения уведомления о приеме ребенка в первый класс родитель/законный представитель обязан в срок с 1 августа по 10 сентября предоставить в школу следующие документы:

копии документов, удостоверяющих личность ребенка и одного из родителей/ законных представителей - свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей, заверенные нотариально; оригинал медицинской справки о состоянии здоровья (установленной формы); оригинал медицинской справки о полученных прививках (установленной формы); фотография ребенка размером 3x4 см.

В случае не предоставления документов в срок с 1 августа по 10 сентября текущего года ребенок в школу не зачисляется.