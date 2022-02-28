В Московском районе проведены профилактические мероприятия среди подростков

В Московском районе сотрудниками ИДН проведены рейдовые мероприятия под наименованием "Подросток-Ночь".

Органами внутренних дел Чуйской области на постоянной основе проводятся различные профилактические и разъяснительные мероприятия с местными жителями по предотвращению и распространению преступлений и

правонарушений.

В ходе рейда были задействованы более 25 сотрудников службы общественной безопасности ОВД Московского района и представители социальной защиты данного района.

Сотрудниками милиции в рамках проведенных рейдовых мероприятий были проверены общественные места как кафt? рестораны, компьютерные клубы, автомойки, автовокзалы и парки? а также другие общественные места.

Кроме сотрудниками милиции были проведены индивидуальные профилактические беседы с родителями несовершеннолетних по недопущению нарушения закона "О мерах по предупреждению, причинению вреда

здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей.

В результате былb выявлены двое несовершеннолетних находящихся в темное время суток без сопровождения взрослых, которые в свою очередь были доставлены в органы внутренних дел Московского района

и переданы родителям после проведения профилактических мероприятия по недопущению подобных фактов.

Кроме того сотрудниками милиции были проверены 15 несовершеннолетних по месту жительства состоящих на профилактическом учете, также проверены 3 неблагополучных семей состоящих на учете в ИДН ОВД Московского района.

По итогам рейдовых мероприятий сотрудниками ИДН ОВД Мосвковского района было направлено 8 материалов в комиссию по делам несовершеннолетних, поставлено на профилактический учет один несовершеннолетний и

одна неблагополучная семья.