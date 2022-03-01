ВОЗ: 280 миллионов человек в мире страдают от депрессии

Около 280 миллионов человек во всем мире сегодня страдают от депрессии. Это 5 процентов всего взрослого населения Земли. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, опираясь на доклад Комиссии Всемирной психиатрической ассоциации. Об этом сообщает издание The Washington Post.

По данным Национального института психического здоровья, около 21 миллиона жителей США старше 18 лет живут с депрессией. Центры по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что примерно 11 процентов всех посещений врачей и отделений неотложной помощи связаны с депрессией.

Специалисты отмечают, что грусть и подавленность время от времени может чувствовать каждый, но депрессивное расстройство выходит далеко за рамки простых колебаний настроения: грусть, чувство безнадежности, низкая самооценка, потеря интереса к привычным занятиями, проблемы со сном и упадок сил. Если эти симптомы беспокоят на протяжении двух недель и дольше, то это может быть поводом для обследования.

В отчете Комиссии Всемирной психиатрической ассоциации, опубликованном в журнале Lancet, отмечается, что около половины обладателей депрессивного расстройства, живущих в развитых странах, не диагностируют свое заболевание и не лечатся от депрессии. В странах, где уровень жизни ниже, недиагностированны примерно 90 процентов случаев депрессии.