Отключать отопление в домах, школах, детских садах, больницах пока не будут

Пресс-служба столичного муниципалитета сообщает, что в связи с небольшим потеплением в мэрию часто поступают сообщения горожан с просьбой завершить отопительный сезон.

Мэрия города Бишкека отслеживает наружную температуру воздуха, прогнозы погоды, например, сегодня ночью была минусовая температура.

А, как всем известно, по утвержденным критериям отключение потребителей от теплоснабжения начинается при среднесуточной температуре воздуха на улице выше +8 градусов в течение пяти суток подряд.

В связи с этим отключать отопление в домах горожан, школах и детсадах, больницах и других социальных объектах еще рано.

Стоит отметить, что при значительном повышении температуры будет созван штаб по прохождению осенне-зимнего периода для рассмотрения данного вопроса.