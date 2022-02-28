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Как обратиться в ЦСМ без городской прописки?

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- Айжан Мамбеталиева
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В редакцию обратилась бишкекчанка Чинара Исмаилова с вопросом, можно ли обращаться в ЦСМ Бишкека, не имея городской прописки.

"Недавно я взялась помогать девочке - выпускнице детского дома из Таласа. Девушке 16 лет, в Бишкек она приехала учиться. Но прописки в городе у нее нет, она с подругами снимает квартиру в столице. Недавно у нее начались проблемы со зрением, и я решила ей помочь - проверить зрение у офтальмолога и приобрети капли для глаз, если потребуются, или помочь приобрести очки по рецепту. Мы обратились с ней в один из ЦСМ в городе, но там спросили, если ли городская прописка, и без нее не приняли. Хочется узнать, что делать людям, у которых прописки нет, но они учатся или живут в Бишкеке? Куда они могут обращаться с проблемами по здоровью, ведь ходить в частные клиники дорого, и не каждый сможет себе это позволить. И ехать к врачу по месту прописки в паспорте тоже проблематично", - интересуется женщина.

Этот вопрос мы адресовали сотрудникам горячей линии ФОМС по номеру 113. Кстати, звонок абсолютно бесплатный.

Сотрудник горячей линии пояснил, что для того, чтобы обратиться в ЦСМ, надо приписаться к центру. Приписка проводится по паспорту и осуществляется автоматически, если обратившийся человек относится к этой территории по месту проживания. Если же на этой территории он не прописан, то приписаться к поликлинике можно по временному месту проживания в Бишкеке. Единственное условие - необходимо подтвердить, что человек проживает на этой территории больше 3 месяцев. Для этого необходимо взять справку у квартального и обратиться в ЦСМ для приписки.


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URL: https://www.vb.kg/414797
Теги:
ФОМС, ЦСМ, Бишкек
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