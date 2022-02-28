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Шайлообек Атазов очень надеется на МВД

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке проходит митинг сторонников Шайлообека Атазова, который проиграл повторные выборы по Свердловскому одномандатному округу. Последний, напомним, вчера проиграл выборы Абдурахманхаджи Муртазалиеву, за которого проголосовали 19,52 процента избирателей.

Шайлообека Атазова возмущает, что агитаторы кандидата в депутаты Абдурахмана Муртазалиева были пойманы на подкупе и меры в отношении последнего не принимаются.

"Однако есть все доказательства того, что родственники кандидата Абдурахмана Муртазалиева были пойманы на подкупе. Теперь ждем решения МВД. Сегодня мы должны бороться с коррупцией и мафией. Они постоянно покупают избирателей. Пора положить этому конец", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральной избирательной комиссией заслушана информация ГУВД города Бишкека по уголовному делу о подкупе голосов избирателей в пользу кандидата в депутаты по № 29 Свердловскому избирательному округу Абдурахманхаджи Муртазалиева.

"Центральная избирательная комиссия приняла к сведению информацию ГУВД города Бишкека о ходе расследования и просила ускорить предоставление материалов о его результатах, в том числе - для применения мер конституционно-правовой ответственности в случае причастности кандидата, вплоть до отмены регистрации кандидата", - говорилось в сообщении Центризбиркома.


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URL: https://www.vb.kg/414800
Теги:
выборы, Свердловский район, Бишкек, Жогорку Кенеш
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