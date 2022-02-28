Фильм "Акыркы көч" покажут на международном кинофестивале в Индии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Кыргызская национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Картина Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу вошла в основную конкурсную программу Bengaluru International Film Festival. Смотр начнется 3 марта и продлится до 10 марта.

Напомним, что "Акыркы көч" является совместным детищем "Кыргызфильма" и общественного фонда "Билимкана". Авторами сценария и режиссерами фильма стали Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу. Сопродюсер ленты - Эльнура Осмоналиева. Лента рассказывает о пожилом писателе, оказавшемся перед нелегким выбором.