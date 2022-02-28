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В спорткомплексе "Динамо" прошло первенство по самбо

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- Айжан Мамбеталиева
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В спортивном комплексе КФСО "Динамо" прошло первенство по самбо среди юношей на призы русского культурного центра "Гармония", посвященное 95-летию КФСО "Динамо".

Соревнования, в котором принимали участие около ста спортсменов из разных регионов республики, проходили в 11 весовых категориях – от 35 до 78 килограммов. Они представляли спортивные общества из городов Бишкек,

Кара-Балта, Каракол и других населенных пунктов страны, где имеются секции этого популярного вида спорта.

На открытии соревнований первый заместитель председателя общества "Динамо" полковник милиции в отставке Торокул Мадалиев пожелал, чтобы эти соревнования оказались для участников ступенькой по пути в большой спорт, чтобы в их жизни были яркие победы для прославления своей родины.

Также он поблагодарил организаторов соревнований и пожелал им успехов в благородной деятельности по укреплению дружбы между народами России и Кыргызстана.

В течение двух дней происходили схватки юношей-самбистов начиная с самых легких весовых категорий и до уже серьезных 78 килограммов.

Борцы с энтузиазмом применяли в поединках отработанные с тренерами на тренировках приемы, различные подсечки, броски, удушающие и болевые приемы. Во время схваток слышались команды и советы тренеров, которые с

азартом следили за своими подопечными и старались им помочь.

В итоге двухдневных соревнований первые места в своих весовых категориях заняли: Нурэл Исаев, Нурсултан Талантбеков, Байэл Исаев, Байбол Абдыманапов, Байэл Жумалиев, Саид Болотбеков, Ильяс Абжалиев, Бекболсун

Бактыбеков, Эрбол Авалбеков, Сахиб Умурзаков, Хантемир Жаныкулов. Все они и другие призеры были награждены организаторами турнира дипломами и медалями соответствующих степеней, а также ценными подарками.

Кроме того, были награждены спортсмены в двух номинациях – "За волю к победе и "За лучшую технику".


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URL: https://www.vb.kg/414803
Теги:
МВД, самбо, спорт, Бишкек, Кыргызстан
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