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Владимиру Зеленскому привели в пример Анри Петена и Садыра Жапарова

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Политолог Бакыт Бакетаев советует руководству Украины проявить политическую гибкость в конфликте с Россией. Эксперт привел пример из мировой истории. Ниже текст публикации:

"В июне 1940 года новый глава французского правительства маршал Анри Петен запросил у немцев перемирия. Его же предшественник Жан Рейно был сторонником жесткого сопротивления фашистской Германии. Однако у маршала Петена была своя оценка текущего положения дел: он не верил в способность Франции победить в противостоянии с мощью Третьего рейха и активно выступал за перемирие. Да, Париж пал, но потери среди военных и гражданских были сведены к минимуму.

Теперь становится понятно, почему президент Кыргызстана Садыр Жапаров не отдал боевой приказ в ходе приграничного инцидента с Таджикистаном весной прошлого года. Тогда был риск перехода конфликта в острую фазу: к тому моменту речь шла уже о десятках убитых и сотнях раненых с обеих сторон. Верховный главнокомандующий ВС КР не пошёл на эскалацию, предпочтя погасить пламя на стадии возгорания. Видя, что кыргызские военные не идут на обострение, таджикские солдаты также поумерили свой пыл, а на границе на некоторое время естественными образом воцарился режим тишины, что создало благоприятную почву для переговоров.

Вот и в нынешней ситуации на Украине также необходим гибкий подход со стороны Киева. Армия РФ существенно превосходит по мощи украинскую, и если градус противостояния повысится, преимущество будет на российской стороне. Поэтому во избежание увеличения ущерба, а главное, человеческих потерь, руководству Незалежной стоило бы проявить дальновидность и политическую гибкость, отказавшись от дальнейшего лобового столкновения с Москвой. То есть проиграть битву, но по сути одержать победу в войне, выраженную в тысячах спасённых жизней своих сограждан".


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URL: https://www.vb.kg/414805
Теги:
Россия, Украина, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Бакыт Бакетаев
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