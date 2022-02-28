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Пограничники ПС ГКНБ предотвратили незаконный провоз груза через границу

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- Айжан Мамбеталиева
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что в период с 22 по 27 февраля пограничники управления ПС ГКНБ по Баткенской области пресекли несколько попыток незаконного провоза контрабандного груза через границу.

22 февраля в местности "Пионерский лагерь" Кадамжайского района Баткенской области пограничный наряд Айдаркенского пограничного отряда задержал гражданина Кыргызстана, который пытался нелегально переправить на территорию Узбекистана контрабандную бытовую технику – кондиционеры, стиральные машины и телевизоры.

Через два дня, 24 февраля, в местности Шыйпан Кадамжайского района пограничники задержали автомашину Daewoo-Matiz под управлением гражданина Кыргызстана Р.С., 1987 года рождения. В ходе осмотра машины были обнаружены 12 телевизоров марки SMART.

Водитель пытался нелегально провезти телевизоры на территорию Узбекистана без соответствующих документов.

26 февраля в село Эски-Оочу Лейлекского района пограничный наряд Лейлекского пограничного отряда задержал автомашину Opel-Vectra под управлением гражданина Кыргызстана Р.А., 1988 года рождения, в салоне автотранспорта было обнаружено 360 килограмм растительного масла, предназначенного для дальнейшей переправки на территорию сопредельного государства.

Во всех случаях после оформления соответствующих документов задержанные и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/414806
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, контрабанда, Узбекистан, Кыргызстан
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