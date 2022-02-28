Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Россией

Делегация из Украины прибыла к месту переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии, сообщает РИА Новости.
Всего прилетело два вертолета - в них находятся представители Киева.
В офисе президента Украины заявили, что в состав делегации входят:
В офисе Зеленского заявили, что главный вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с Украины.
О встрече стороны договорились накануне. Российская делегация прибыла в Белоруссию и заявила, что готова ждать представителей Киева до 15:00, о согласии украинских властей стало известно за несколько минут до истечения этого срока.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не очень верит" в результаты переговоров.