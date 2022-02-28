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Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Россией

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Делегация из Украины прибыла к месту переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Всего прилетело два вертолета - в них находятся представители Киева.

В офисе президента Украины заявили, что в состав делегации входят:

  1. министр обороны Алексей Резников;
  2. глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия;
  3. замглавы МИД Николай Точицкий;
  4. советник главы офиса президента Михаил Подоляк;
  5. депутат Верховной Рады Рустем Умеров;
  6. первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

В офисе Зеленского заявили, что главный вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с Украины.

О встрече стороны договорились накануне. Российская делегация прибыла в Белоруссию и заявила, что готова ждать представителей Киева до 15:00, о согласии украинских властей стало известно за несколько минут до истечения этого срока.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не очень верит" в результаты переговоров.


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URL: https://www.vb.kg/414811
Теги:
приграничные конфликты, Россия, Украина
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