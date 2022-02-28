В селе Сары-Камыш двое мужчин задержаны за кражу

11 февраля в ОВД Иссык-Кульского района обратился жителя села Сары-Камыш о том, что неизвестные лица со двора совершили кражу строительных материалов на общую сумму 15 тысяч сомов.

Заявление было зарегистрировано в ЕРП районной милиции и по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 205 (Кража) УК КР.

На днях, оперативниками уголовного розыска ОВД Иссык-Кульского района были установлены личности подозреваемых. По подозрению в совершении кражи чужого имущества были задержаны жители села Кара-Ой Иссык-Кульского района 1998 года рождения Т.А. и 1997 года рождения И.С., которые на предварительном допросе признали вину.

В настоящее время ведутся следственно-оперативные мероприятия по факту причастности, подозреваемых к другому аналогичным преступлениям.