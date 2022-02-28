Один день из жизни спецучреждения № 21: по ту сторону колючей проволоки

Тюремный комплекс в столице Кыргызстана начал строиться еще в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, многое повидав и пережив за свой век.

Официально это спецучреждение № 21, находящееся в ведении Службы исполнения наказаний Минюста. Режимный объект занимает огромный кусок земли, ограниченный квадратом улиц Элебаева, Максима Горького, Жукеева-Пудовкина и переулка Геологический.

Согласитесь – опасно иметь в столь густонаселенном районе спецобъект, переполненный преступниками, включая террористов, убийц и насильников, разбойников и членов ОПГ. Соседство для мирных граждан пугающее, особенно учитывая обветшавшие за почти 80 лет здания, в которых содержатся нарушители закона.

Поэтому кабинет министров недавно принял долгожданное решение о возведении нового следственного изолятора, отвечающего современным требованиям безопасности, но уже за пределами Бишкека.

Получается, что этот исторический, по сути, памятник, выполнив пенитенциарную миссию, должен прекратить свое существование. Но у законопослушных граждан еще есть уникальный шанс увидеть, как же живет этот закрытый от любопытных глаз объект, надежно скрытый за сторожевыми вышками, колючей проволокой и стальными решетками.

Экскурсоводом выступил замначальника СИЗО майор внутренней службы Мирлан Дюйшеналиев.