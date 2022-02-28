Погода
$ 90.05 - 91.05
€ 100.42 - 101.92

Один день из жизни спецучреждения № 21: по ту сторону колючей проволоки

201  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Тюремный комплекс в столице Кыргызстана начал строиться еще в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, многое повидав и пережив за свой век.

Официально это спецучреждение № 21, находящееся в ведении Службы исполнения наказаний Минюста. Режимный объект занимает огромный кусок земли, ограниченный квадратом улиц Элебаева, Максима Горького, Жукеева-Пудовкина и переулка Геологический.

Согласитесь – опасно иметь в столь густонаселенном районе спецобъект, переполненный преступниками, включая террористов, убийц и насильников, разбойников и членов ОПГ. Соседство для мирных граждан пугающее, особенно учитывая обветшавшие за почти 80 лет здания, в которых содержатся нарушители закона.

Поэтому кабинет министров недавно принял долгожданное решение о возведении нового следственного изолятора, отвечающего современным требованиям безопасности, но уже за пределами Бишкека.

Получается, что этот исторический, по сути, памятник, выполнив пенитенциарную миссию, должен прекратить свое существование. Но у законопослушных граждан еще есть уникальный шанс увидеть, как же живет этот закрытый от любопытных глаз объект, надежно скрытый за сторожевыми вышками, колючей проволокой и стальными решетками.

Экскурсоводом выступил замначальника СИЗО майор внутренней службы Мирлан Дюйшеналиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414817
Теги:
ГСИН, СИЗО, заключенные, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  