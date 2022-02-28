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В колонии №3 в Новопокровке прошли масштабные учения

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- Айжан Мамбеталиева
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В колонии № 3 в селе Новопокровка Чуйской области успешно осуществленных масштабных учений, на территории зоны.

Совместными силами Службы исполнения наказаний в Иссык-Атинском районе были проведены сводные учения. В них участвовали сотрудники колонии № 3, военнослужащие Департамента охраны и конвоирования, а также бойцы спецотряда "Омега".

Военизированный обучающий тренинг состоялся на основании ранее утвержденного плана работы с личным составом. Он предусматривал две главные темы - "Ликвидация массовых беспорядков в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы" и "Освобождение заложников, захваченных осужденными".

Благодаря скоординированным и эффективным действиям 203 сотрудников СИН МЮ учения были проведены успешно.


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URL: https://www.vb.kg/414819
Теги:
ГСИН, учения, Кыргызстан, Новопокровка
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