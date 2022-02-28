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Гильдия киноактеров США назвала лучшие фильмы и сериалы 2021 года

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- Анастасия Карелина
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В Санта-Монике состоялась церемония вручения премии SAG Awards. Гильдия киноактеров США объявила лучшие фильмы и сериалы 2021 года. Об этом пишет mail.ru.

Приз в главной категории "Лучший актерский состав" достался артистам фильма "CODA: Ребенок глухих родителей" Сиан Хедер. В номинации "Лучшая мужская роль" победил Уилл Смит, сыгравший в ленте "Король Ричард" Рейнальдо Маркуса Грина. Актрисой года была признана Джессика Честейн. Она сыграла в картине "Глаза Тэмми Фэй".

Артисты сериала "Наследники" победили в категории "Лучший актерский состав драматического сериала". Призы за лучшую мужскую и женскую роли в сериале достались Ли Джон-джэ и Чон Хо-ен (звезды "Игры в кальмара"). Победа в номинации "Лучший актер мини-сериала" у Майкла Китона ("Ломка").

По красной дорожке церемонии прошли Сальма Хайек, Леди Гага, Николь Кидман, Джаред Лето, Брэдли Купер, Эндрю Гарфилд и многие другие звезды.


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URL: https://www.vb.kg/414822
Теги:
кино, награда, США, в мире
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