Гильдия киноактеров США назвала лучшие фильмы и сериалы 2021 года

В Санта-Монике состоялась церемония вручения премии SAG Awards. Гильдия киноактеров США объявила лучшие фильмы и сериалы 2021 года. Об этом пишет mail.ru.

Приз в главной категории "Лучший актерский состав" достался артистам фильма "CODA: Ребенок глухих родителей" Сиан Хедер. В номинации "Лучшая мужская роль" победил Уилл Смит, сыгравший в ленте "Король Ричард" Рейнальдо Маркуса Грина. Актрисой года была признана Джессика Честейн. Она сыграла в картине "Глаза Тэмми Фэй".

Артисты сериала "Наследники" победили в категории "Лучший актерский состав драматического сериала". Призы за лучшую мужскую и женскую роли в сериале достались Ли Джон-джэ и Чон Хо-ен (звезды "Игры в кальмара"). Победа в номинации "Лучший актер мини-сериала" у Майкла Китона ("Ломка").

По красной дорожке церемонии прошли Сальма Хайек, Леди Гага, Николь Кидман, Джаред Лето, Брэдли Купер, Эндрю Гарфилд и многие другие звезды.