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Слабые места автомобиля после зимы

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Среди основных моментов, на которые владельцу нужно обратить внимание накануне наступления весны, - ржавчина.

От морозов и пусков, если они производились на непрогретом двигателе, возможно появление каких–либо негерметичностей по сальникам или по уплотняющим элементам. Эти же проблемы может вызвать и ржавчина - то есть появление негерметичности (ослабить где–то зажимное соединение либо какой–то сальник, из– за чего выпускается техническая жидкость либо технический газ).

Обычно на такие проблемы обращают внимание в рамках регламентного ТО, но если клиент весной заезжает только на шиномонтаж, а техническое обслуживание делает летом или по пробегу, то можно попросить экспертов, кроме шиномонтажа, дополнительно обратить внимание на технические жидкости, возможную ржавчину или коррозию.

Самому автовладельцу нужно проверить состояние уплотняющих элементов - те, что установлены на окнах, дверях, багажнике, капоте и так далее. Нередко зимой резина деформируется, и если ничего не предпринять, то во время ливня летом машину может залить, и вода попадет в салон.

Также стоит обратить внимание на аккумулятор: зимой он подвергается более высокой нагрузке с точки зрения соотношения плотности электролитов и эффективности работы (мороз, затем оттепель и так далее). Если АКБ дожила до весны, то, скорее всего, летом с ней проблем не будет, но, чтобы их не было и в следующем зимнем сезоне, лучше проверить уровень заряда батареи и проконтролировать ее состояние в целом.


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URL: https://www.vb.kg/414825
Теги:
автомобили
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