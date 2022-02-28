Президент призвал кыргызстанцев сохранять свой капитал с помощью золота

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров обратился к гражданам страны из-за международной обстановки в мире и ситуации на мировых рынках:

"Как всем хорошо известно, наша страна испытывает трудности в связи со значительным повышением цен на топливо. Значительно выросла цена на муку и другие крупы. Всё это происходит, когда наша экономика еще не оправилась от пандемии коронавируса.

Возможно, что в ближайшее время мы столкнемся с большим давлением на нашу национальную валюту. Международная ситуация может также негативно сказаться и на наших соотечественниках, которые работают за рубежом.

Кабинетом Министров разработан антикризисный план мероприятий. Всеми нашими министерствами будут предприняты специальные меры по смягчению влияния внешних воздействий на наших граждан.

Сейчас нашей первоочередной задачей является максимальное сохранение нашего экономического потенциала.

Мы сделаем всё возможное, чтобы наш народ достойно прошел и это испытание", - заявил глава государства.

Президент не исключил, что в республике могут найтись силы, которые захотят воспользоваться этими трудностями в попытке нарушить единство народа и внести раздор.

"Я заранее хочу предупредить, их усилия обречены на провал. Сейчас мы видим единство, сплоченность государства и народа.

На сегодня самое главное – это обеспечить продовольственную безопасность, как всего населения, так и каждой семьи. Именно поэтому сейчас мы делаем всё, чтобы ни одно поле не осталось не засеянным. Мы должны значительно нарастить собственное производство сельскохозяйственной продукции и его последующую переработку. Каждая капля воды дорога и мы выделили все требующиеся средства на то, чтобы расчистить каналы и арыки и сберечь всю влагу в нынешнее время.

В этом году на аграрный сектор выделено 26 млрд сомов. И здесь я хочу открыто обратиться ко всем фермерам. В этом году этой суммы не хватит на всех фермеров и крестьян, так как в стране их насчитывается более 400 тысяч.

В этом году получат многие, но не все. Даст Бог, в последующие годы мы планируем выделять больше денег, и через три года мы сможем обеспечить всех фермеров.

Сейчас мы отдаем все деньги, которые есть в нашей казне. Мы обеспечили бы всех в этом году, будь у нас достаточно денег.

Я должен сказать честно, с момента обретения независимости впервые на сельское хозяйство выделяется такая большая сумма", - отметил Жапаров.

Отдельно глава государства обратился к предпринимателям страны.

"Нам сейчас надо создавать производство. Конечно, мы продолжим активно развивать торговую сферу. Но нам необходимо экспортировать больше собственной продукции.

Важно также обратить внимание на возможность инвестирования в золото. Мы упростили процедуру покупки золотых слитков в любом количестве.

Стоимость любой валюты постоянно уменьшается. Только цена на наше золото растет. Поэтому наши граждане, у которых есть деньги, могут купить золотые слитки от 1 грамма до 13 килограммов в любом объеме у Национального банка. Никаких ограничений нет, в том числе на вывоз за рубеж, при этом плата взиматься не будет.

Мы создали такие условия. Сохраните лучше свой капитал с помощью золота вместо бумажных денег. Вы можете положить свое золото на сохранение в Национальный банк или сами можете обеспечить его целостность как вам удобно.

Золото никогда не теряет своей ценности. При необходимости вы можете в любой момент продать его обратно Национальному банку. Национальный банк покупает по текущей рыночной стоимости, т.е. клиент продает по цене, установленной на момент сделки", - написал он.

Также Садыр Жапаров добавил, что помимо активного государственного стимулирования развития ряда отраслей экономики, в ближайшие недели будет запущена общенациональная программа оплачиваемых общественных работ "Мекен Чакырыгы", которая позволит сотням тысяч людей принять участие в благоустройстве Кыргызстана и обеспечить свои семьи.

Уязвимые группы населения: одинокие, сироты и пожилые люди - получат максимальную поддержку со стороны органов социального обеспечения.

С 1 апреля повысится заработная плата государственных и муниципальных служащих. Самое главное сейчас не паниковать и сохранять спокойствие.

Как говорили наши достопочтенные предки: "Өлбөгөн жанга жаз келет". Пришла весна и на нашу землю! Вместе мы осилим любые временные невзгоды. Государство не оставит никого без внимания. Мы будем жить в мире и согласии!", - заявил президент страны