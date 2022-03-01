Роскомнадзор стал блокировать зарубежные СМИ

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенных сайтов несколько крупных украинских СМИ, а также ряд отдельных публикаций о войне в Украине.

В частности, в реестр внесена статья The New Times о погибших в первый день войны. Сейчас по этому адресу никакого текста нет (материал сохранился в веб-архиве), однако доступ к сайту по-прежнему закрыт.

Также были заблокированы сайты популярных украинских СМИ УНИАН, "Гордон", "Украинская правда", "Корреспондент.net". Кроме того, в России стала недоступна русскоязычная версия украинского "Интерфакса" из-за новости про запуск горячей линии для родственников российских военных и сайт "Крым.Реалии" - под запрет попал их онлайн о войне.

Ранее стало известно о блокировке в России сайта "Настоящее время" и сайта МВД Украины "Ищи своих" для поиска информации о погибших и попавших в плен российских военных.