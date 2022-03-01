Экологи: мы дышим диоксидом азота - опасным антропогенным газом

Молодежным экологическим движением MoveGreen, совместно с общественной организацией Peshcom подготовили карточки с информацией о том, как диоксид азота влияет на здоровье горожан.

"Бишкек - автомобилецентрированный город. Почти полмиллиона машин не только несправедливо занимают городское пространство, но и негативно влияют на наше здоровье. Выхлопные газы содержат диоксид азота - токсичный газ, отравляющий жителей города. Однако ранее не было прямых доказательств зависимости высокой концентрации этого газа от количества автомобилей. Поэтому вместе с Peshcom мы решили выяснить, действительно ли количество транспорта влияет на содержание диоксида азота в воздухе?", - опубликовали на своей странице в Фейсбук сотрудники MoveGreen.