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Экологи: мы дышим диоксидом азота - опасным антропогенным газом

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- Айжан Мамбеталиева
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Молодежным экологическим движением MoveGreen, совместно с общественной организацией Peshcom подготовили карточки с информацией о том, как диоксид азота влияет на здоровье горожан.

"Бишкек - автомобилецентрированный город. Почти полмиллиона машин не только несправедливо занимают городское пространство, но и негативно влияют на наше здоровье. Выхлопные газы содержат диоксид азота - токсичный газ, отравляющий жителей города. Однако ранее не было прямых доказательств зависимости высокой концентрации этого газа от количества автомобилей. Поэтому вместе с Peshcom мы решили выяснить, действительно ли количество транспорта влияет на содержание диоксида азота в воздухе?", - опубликовали на своей странице в Фейсбук сотрудники MoveGreen.


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URL: https://www.vb.kg/414832
Теги:
молодежь, транспорт, экология, Бишкек
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