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"Золотому голосу" КР Салтанат Саматовой сегодня исполнилось бы 50 лет

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- Назгуль Абдыразакова
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Четыре года назад скончалась известная радио и телеведущая, заслуженный деятель культуры Салтанат Саматова. Сегодня ей исполнилось бы 50 лет.

СПРАВКА: Салтанат Саматова родилась 1 марта 1972 года в Бишкеке. Она окончила музыкальную школу имени Абдраева и факультет музыки Кыргызского государственного университета имени Арабаева. Работала на "Кыргыз радио", радио "Европа плюс", вела интеллектуальную программу "Акыл ордо" на КТРК. Занималась благотворительностью. Голос Салтанат Саматовой знала вся страна и считали его "золотым".


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URL: https://www.vb.kg/414833
Теги:
Кыргызстан, Салтанат Саматова
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