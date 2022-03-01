"Золотому голосу" КР Салтанат Саматовой сегодня исполнилось бы 50 лет

Четыре года назад скончалась известная радио и телеведущая, заслуженный деятель культуры Салтанат Саматова. Сегодня ей исполнилось бы 50 лет.

СПРАВКА: Салтанат Саматова родилась 1 марта 1972 года в Бишкеке. Она окончила музыкальную школу имени Абдраева и факультет музыки Кыргызского государственного университета имени Арабаева. Работала на "Кыргыз радио", радио "Европа плюс", вела интеллектуальную программу "Акыл ордо" на КТРК. Занималась благотворительностью. Голос Салтанат Саматовой знала вся страна и считали его "золотым".