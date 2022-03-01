Компания Honor представила первые в мире наушники с встроенным градусником

Компания Honor представила первые в мире беспроводные наушники с встроенным градусником. Об этом пишет ferra.ru.

Новый гаджет компания представила в рамках анонса линейки смартфонов Magic 4. Отличительной особенностью наушников Earbuds 3 Pro стала функция мониторинга температуры тела пользователя.

Новая возможность, по мнению представителей бренда, будет полезна в условиях пандемии COVID-19. Работает девайс достаточно просто. Пользователю достаточно трижды коснуться устройства, чтобы оно начало отслеживать температуру. При этом наушники можно настроить таким образом, чтобы они предупреждали владельца, если что-то пойдет не так.

Важно понимать, что устройство является первым в своем роде. Из прочего можно отметить, что Earbuds 3 Pro имеют функцию активного шумоподавления и автономность до 24 часов. Цена новинки - 199 евро. Дата старта продаж девайса будет названа позднее.