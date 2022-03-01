Национальный банк повысил учетную ставку до 10 процентов

Правление Национального банка 28 февраля 2022 года приняло решение повысить учетную ставку (ключевую ставку) на 150 базисных пунктов до 10 процентов. Решение вступает в силу сегодня 1 марта 2022 года. Об этом сообщил регулятор.

Отмечено, что решение принималост с учетом того, что экономика Кыргызской Республики продолжает восстановление после кризиса, связанного с распространением COVID-19. Сохранение неблагоприятной эпидемиологической ситуации вместе с ростом геополитических рисков в мире являются преобладающими факторами негативного влияния внешней среды на экономические процессы внутри страны, в том числе на динамику потребительских цен.

"В КР динамика цен остается под влиянием глобального повышения цен на продовольствие и горюче-смазочные материалы. В феврале (на 18 число) 2022 года инфляция в годовом выражении составила 10,6 процента, с начала года цены выросли на 1,5 процента. При этом перспективы динамики цен в стране во многом зависят от условий торговли со странами-основными торговыми партнерами, прежде всего – Россией и Казахстаном. Учитывая общее влияние геополитических рисков на все страны нашего региона, условия торговли Кыргызской Республики не претерпели значительных изменений. Вместе с тем, высокая неопределенность на мировых финансовых рынках, сложившаяся на фоне нарастающих геополитических рисков, формирует дополнительное инфляционное давление в стране", - отмечают в Национальном банке.

Цикл ужесточения денежно-кредитных условий продолжается на фоне предпринимаемых Национальным банком мер по сдерживанию монетарной составляющей инфляции и минимизации внешнеэкономических потрясений. Вместе с тем ситуация на денежном рынке остается стабильной. Краткосрочные ставки на межбанковском рынке растут и формируются в пределах установленного Национальным банком процентного коридора.