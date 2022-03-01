Погода
$ 92.50 - 95.50
€ 100.42 - 101.92

Национальный банк повысил учетную ставку до 10 процентов

172  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правление Национального банка 28 февраля 2022 года приняло решение повысить учетную ставку (ключевую ставку) на 150 базисных пунктов до 10 процентов. Решение вступает в силу сегодня 1 марта 2022 года. Об этом сообщил регулятор.

Отмечено, что решение принималост с учетом того, что экономика Кыргызской Республики продолжает восстановление после кризиса, связанного с распространением COVID-19. Сохранение неблагоприятной эпидемиологической ситуации вместе с ростом геополитических рисков в мире являются преобладающими факторами негативного влияния внешней среды на экономические процессы внутри страны, в том числе на динамику потребительских цен. 

"В КР динамика цен остается под влиянием глобального повышения цен на продовольствие и горюче-смазочные материалы. В феврале (на 18 число) 2022 года инфляция в годовом выражении составила 10,6 процента, с начала года цены выросли на 1,5 процента.  При этом перспективы динамики цен в стране во многом зависят от условий торговли со странами-основными торговыми партнерами, прежде всего – Россией и Казахстаном. Учитывая общее влияние геополитических рисков на все страны нашего региона, условия торговли Кыргызской Республики не претерпели значительных изменений. Вместе с тем, высокая неопределенность на мировых финансовых рынках, сложившаяся на фоне нарастающих геополитических рисков, формирует дополнительное инфляционное давление в стране", - отмечают в Национальном банке.

Цикл ужесточения денежно-кредитных условий продолжается на фоне предпринимаемых Национальным банком мер по сдерживанию монетарной составляющей инфляции и минимизации внешнеэкономических потрясений. Вместе с тем ситуация на денежном рынке остается стабильной. Краткосрочные ставки на межбанковском рынке растут и формируются в пределах установленного Национальным банком процентного коридора.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414846
Теги:
Кыргызстан, экономика, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Национальный Банк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  