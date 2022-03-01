С 1 марта вступили в силу обновленные правила въезда в Кыргызстан

C 1 марта вступили в силу обновленные правила въезда в Кыргызстан в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

При регистрации на посадку или пересечении границы автотранспортом представителям авиакомпании/сотрудникам СКП необходимо предъявить результаты ПЦР-исследования с отрицательным результатом на SARS-СoV-2, проведенного за последние 72 часа с момента взятия анализа или документа, удостоверяющего получение вакцины против коронавирусной инфекции (в бумажном или в цифровом формате).

На борт допускаются лица с отсутствием клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Требование ПЦР-анализа или сертификата о вакцинации не применяется в отношении детей до 12 лет включительно, следующих в сопровождении своих родителей (законных представителей).

В случае истечения срока действия ПЦР-теста (72 часов) по объективным причинам, связанным с перелетом, задержкой авиарейсов/с транзитным передвижением граждане Кыргызской Республики, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны пройти экспресс тестирование в здании аэропорта.