Погода
$ 92.50 - 95.50
€ 100.42 - 101.92

С 1 марта вступили в силу обновленные правила въезда в Кыргызстан

142  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

C 1 марта вступили в силу обновленные правила въезда в Кыргызстан в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

При регистрации на посадку или пересечении границы автотранспортом представителям авиакомпании/сотрудникам СКП необходимо предъявить результаты ПЦР-исследования с отрицательным результатом на SARS-СoV-2, проведенного за последние 72 часа с момента взятия анализа или документа, удостоверяющего получение вакцины против коронавирусной инфекции (в бумажном или в цифровом формате).

На борт допускаются лица с отсутствием клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Требование ПЦР-анализа или сертификата о вакцинации не применяется в отношении детей до 12 лет включительно, следующих в сопровождении своих родителей (законных представителей).

В случае истечения срока действия ПЦР-теста (72 часов) по объективным причинам, связанным с перелетом, задержкой авиарейсов/с транзитным передвижением граждане Кыргызской Республики, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны пройти экспресс тестирование в здании аэропорта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414854
Теги:
граница, Кыргызстан, COVID-19, вакцинация, ПЦР
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  