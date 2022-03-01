Резкие изменения скорости ветра ученые наблюдают на Венере

Вторая планета Солнечной системы Венера - трудное место для исследования. Лишь несколько миссий добирались до поверхности в немалой степени из-за того, как трудно пересечь ее атмосферу. Эта трудность была недавно подтверждена группой исследователей из Лиссабонского университета, которые обнаружили, что верхняя часть атмосферы Венеры страдает от ураганных ветров со скоростью до 360 километров в час. Об этом сообщает Esoreiter.ru.

Доктор Педро Мачадо и его команда утверждают, что разница в скорости ветра может быть напрямую связана с тепловым двигателем на поверхности Венеры, температура которого обычно составляет 460 градусов по Цельсию. Вся эта энергия может влиять на скорость ветра, но скорость ветра не становится такой высокой на более низких высотах и в более низких и более высоких широтах. Дифференциация этих скоростей была одной из уникальных частей этого исследования.

Для этого исследователи использовали данные, собранные двумя разными инструментами Telescopio Nazionale Galileo (TNG) и зондом Venus Express. Данные были собраны еще в июле 2012 года, когда TNG изучил скорость ветра в нижних слоях атмосферы на ночной стороне Венеры в инфракрасном диапазоне от Земли, а Venus Express изучил верхнюю часть облаков на дневной стороне. как он вращался вокруг планеты. Это был не первый раз, когда изучалась скорость ветра в нижней части облачного покрова, и из предыдущих наблюдений и компьютерных моделей исследователи знали, что скорость будет одинаковой днем и ночью. Итак, объединив эти знания с прямыми измерениями с TNG и Venus Express, они обнаружили огромную разницу в скорости ветра на разных высотах.

Особый интерес для команды представляет EnVision, который будет содержать инфракрасный спектрограф, настроенный на определенные длины волн в зависимости от изучаемых сейчас атмосферных условий.