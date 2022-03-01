40 человек обманула жительница Павлодара с помощью фото элитных квартир

27-летняя павлодарка сдавала казахстанцам в аренду вымышленные квартиры. Полицейские установили причастность девушки к 40 фактам интернет-мошенничества. Подозреваемой грозит от 3 до 7 лет ограничения либо лишения свободы, передает информагентство Tengrinews.kz.

Как рассказал начальник Департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр, задержанная размещала объявления о сдаче квартир в аренду по доступным ценам на сайте OLX.

Скляр рассказал о том, что девушка использовала фотографии элитных квартир из интернета, чтобы заинтересовать людей. Когда желающие звонили по объявлению, она ссылалась, что занята либо находится в командировке в другом городе, при этом сообщала, что на квартиру большой спрос и ее в любой момент могут занять другие. Далее просила перечислить предоплату на банковскую карту. Общение в основном осуществлялось по переписке в WhatsApp.

По словам полицейского, суммы, которые доверчивые казахстанцы переводили павлодарке, варьировались в пределах от 10 до 60 тысяч тенге. Получив деньги, девушка прекращала выходить на связь.

Установлена причастность задержанной к 40 фактам интернет-мошенничества на территории Казахстана. Досудебное расследование ведется по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Сейчас подозреваемая содержится под стражей. Полицейские проверяют ее на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Санкции статьи, по которой проводится следствие, предусматривают ограничение либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.