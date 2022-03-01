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Toyota остановит выпуск машин во всей Японии из-за хакерских атак

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- Айжан Мамбеталиева
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Производство автомобилей на всех заводах Toyota остановят в связи с кибератаками на одного из крупнейших поставщиков компонентов. Об этом [urlhttps://www.autonews.ru/news/621cad389a794765e5e8e00f]сообщает[/url] AUTONEWS с ссылкой на Nikkei Asia.

Компания Toyota сегодня, 1 марта, вынуждена остановить производство автомобилей на всех своих предприятиях в Японии в связи с "предполагаемыми кибератаками" на одного из крупнейших поставщиков компонентов.

Решение о приостановке конвейеров принято после того, как один из главных поставщиков автопроизводителя подвергся мощным хакерским атакам, в результате чего вышла из строя электронная система управления поставками.

На данный момент в Toyota изучают сложившуюся ситуацию на предмет возвращения к нормальному графику работы после среды, 2 марта. Предполагается, что из-за остановки всех заводов в Японии план автопроизводителя окажется недовыполненным примерно на 10 тысяч машин (приблизительно 5 процентов месячного плана Toyota на домашнем рынке).


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URL: https://www.vb.kg/414868
Теги:
Япония, автомобили, новости мира
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