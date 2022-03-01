Через несколько лет 99 процентов интернет-контента будет генерироваться ИИ

Специалисты Копенгагенского института исследований будущего задались вопросом контента, генерируемого искусственным интеллектом. По их подсчетам, к 2025-2030 году 99,0-99,99 процента всего контента в интернете будет генерироваться ИИ, особенно если модели наподобие OpenAI GPT-3 найдут широкое применение. Об этом пишет SecurityLab.ru.

Специалисты института Тимоти Шупа предполагают, что с течением времени возможности искусственного интеллекта будут расширяться, и он сможет создавать целые online-миры со всем, что их будет наполнять.

"Ранее в нынешнем году OpenAI выпустила нейросеть DALL-E, использующую версию GPT-3 с 12 миллиардов параметров, которая обрабатывает естественную речь и переводит в изображения. Теперь DALL-E может создавать изображения реалистичных объектов, а также объектов, которых в реальности не существует", - пояснила Софи Хвитвед.

В том, чтобы ИИ генерировал web-контент, нет ничего плохого. Теоретически, он сможет создавать виртуальные миры, которые будут более инклюзивными с точки зрения гендера, расы и культуры. Программы наподобие Codex, помогающие разработчикам на GitHub создавать до 30 процентов кода путем введения обычного человеческого языка, могут открыть новые возможности для творчества для большего числа людей.

Однако это потребует широкой перестройки нынешней реальности ИИ, который пока что воспроизводит предубеждения своих создателей, чтобы не беспокоиться о том, что он начнет заполнять Сеть безграничным потоком дезинформации.