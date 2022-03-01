Садыр Жапаров сдал зимний экзамен

В первый день весны можно уверенно констатировать: Кыргызстан прошел через зимний отопительный сезон без проблем, без веерных отключений.

Осенью энергетические перспективы КР выглядели мрачно. В октябре президент Садыр Жапаров во время выступления на республиканском совете глав органов местного самоуправления и местных государственных администраций отмечал, что одной из самых актуальных проблем сегодня является энергетический кризис.

Тогда президент призвал население экономить электроэнергию, и кыргызстанцы всю зиму экономили, как могли.

В результате зиму удалось пережить без потрясений, несмотря на непонятные процессы в энергосекторе – частую смену кадров, а также явные перегибы со стороны энергетиков на местах. Помните, как они ходили по домам, отрезали электроснабжение и даже опечатывали электроприборы? Все это только нагнетало обстановку и раздражало людей. Даже центрально-азиатский блэкаут не причинил особого вреда.

Не стоит забывать, что, поскольку маловодье – это региональная проблема, полная выработка в Токтогулке могла привести к достаточно масштабным нежелательным последствиям. Не только для КР, но и всего региона. Вода из водохранилища идет на полив в Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Ее отсутствие может привести к мощнейшей региональной катастрофе – продовольственной, социальной, геополитической.

Сегодня наша страна все еще очень близка к энергетическому кризису. К сожалению, поступление воды в Токтогулку в связи с маловодьем остается недостаточным. Это значит, что нам по-прежнему придется экономить электроэнергию, но теперь, когда республика пережила зиму, это будет намного проще.