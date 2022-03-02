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Нацстатком ознакомил СМИ с особенностями переписи населения

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- Светлана Лаптева
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Вчера, 1 марта 2022 года, в селе Кой-Таш Чуйской области состоялся семинар для представителей средств массовой информации города Бишкек, в ходе которого обсуждались вопросы подготовки к переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома.

По данным пресс-службы, с приветственным словом к участникам семинара обратился заместитель председателя Национального статистического комитета Зайнидин Жумалиев, который подчеркнул особую значимость переписи как основы для формирования государственной политики в сфере народонаселения и социально-экономического развития республики на предстоящие годы.

"В ходе семинара сотрудники Национального статистического комитета и фонда ООН в области народонаселения в Кыргызской Республике ознакомили представителей масс-медиа о переписи населения, сроках проведения, ее особенностях, формате и других важных вопросах.

Заведующая отделом статистических переписей и геоинформационных систем Нацстаткома Римма Чыныбаева отметила, что предстоящая перепись впервые будет проходить в электронном формате с использованием мобильного приложения по версии Android-5 и выше. "В целях безопасности и защиты персональных данных населения приложение отсутствует в открытом доступе и у каждого переписчика будет свой личный логин и пароль для входа в мобильное приложение, которое будет работать в режиме on-line и off-line на государственном и официальном языках", - подчеркнула она.

Со своей стороны, Бактыбек Кайназаров, программный аналитик ЮНФПА, отметил, что Нацстаткомом совместно с Минздравом разработан алгоритм действий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в ходе проведения переписи, для чего приобретены средства индивидуальной защиты переписного персонала. Он проинформировал участников мероприятия о том, что программа переписи дополнена вопросами о числе случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в том или ином регионе республики.

В ходе мероприятия обсуждались также вопросы об использовании современных методов распространения статинформации, официального сайта Нацстаткома и размещаемых на нем статистических данных, а также улучшения координации и коммуникации между Нацстаткомом и другими пользователями.

Присутствующие на мероприятии медиа тренеры ознакомили журналистов с ресурсами, которые необходимо использовать для информирования населения до и после проведения переписи, а также провели интерактивный тренинг, позволивший представителям средств массовой информации подтвердить знания в вопросах переписи населения и сформировать возможные варианты формулировки тем для будущих публикаций по ее итогам.

В заключение, между участниками встречи состоялся обмен мнениями о предстоящей переписи и предоставлена возможность индивидуального выбора названий темы по освещению ее хода в средствах массовой информации.

Мероприятие организовано Национальным статистическим комитетом совместно с проектом "КЫРГЫЗСТАТ: укрепление национальной статистической системы Кыргызской Республики для производства, анализа и распространения статистики населения", реализуемого Фондом ООН в области народонаселения при финансовой поддержке Российской Федерации".


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URL: https://www.vb.kg/414875
Теги:
Нацстатком, перепись населения, Кыргызстан
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