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ГНС приглашает граждан к тестированию ЭТТН

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- Анастасия Карелина
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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики внедряет информационную систему "Электронная товаротранспортная накладная" (ЭТТН) и приглашает всех желающих субъектов предпринимательства принять активное участие в тестировании системы. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

ЭТТН внедряется в целях реализации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, а также оптимизации процедуры контроля за оборотом товаров на территории страны, в том числе нефтепродуктов и товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации.

Информационная система представляет собой единый портал налоговой службы, позволяющий оформлять ЭТТН, передавать их в реальном режиме контрагенту.

Несомненным преимуществом электронного документооборота перед бумажным является его оперативность. Он позволит субъектам предпринимательства обмениваться ЭТТН (в том числе корректировочными) с контрагентами за считанные минуты, тогда как ранее пересылка оригинальных (бумажных) документов контрагенту, находящемуся в другом регионе, занимала дни и даже недели.

В числе других плюсов – сокращение затрат на канцелярские и почтовые расходы в связи с переходом на безбумажную форму работы, а также возможность оптимизировать свой внутренний документооборот и улучшить качество управления.

Пробное оформление ЭТТН и обучение доступны по ссылке

Подробную информацию можно получить по телефону: 0(312)61-46-15 (отдел по контролю прослеживаемости товаров).


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URL: https://www.vb.kg/414887
Теги:
ГНС, товары, предприниматель
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