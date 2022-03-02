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Задержан бывший глава ОАО "Ошэлектро" Дыйканбай Даминов

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- Анастасия Карелина
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Генпрокуратурой задержан бывший глава ОАО "Ошэлектро" Дыйканбай Даминов. Об этом сообщают отечественные СМИ.

В самом же надзорном органе пояснили, что генеральная прокуратура выявила коррупционные действия должностных лиц ОАО "Ошэлектро".

"Во исполнение поручения президента Кыргызской Республики, в ходе прокурорской проверки было установлено, что в период с 2016 года по 2021 год должностными лицами компании незаконно списана дебиторская задолженность за электроэнергию, в результате чего нанесен ущерб на сумму 134 миллиона 404 тысячи 877 сомов.

По данному факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 336 ("Коррупция") Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Бывший глава ОАО "Ошэлектро" Д.Д.И. задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время следствие по делу продолжается", - сообщает пресс-служба ГП КР.


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URL: https://www.vb.kg/414888
Теги:
Генеральная прокуратура, коррупция
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