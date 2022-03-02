Мэр Бишкека не знает, куда потратили деньги, выделенные на мусорный полигон

Свалочный полигон - вопрос номер один для Бишкека. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции новый мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров.

По его словам, от Европейского банка осталось 6 миллионов евро на решение проблем свалочного полигона.

"Хорошо, допустим мы запустим мусороперерабатывающую линию, а дальше как утилизировать? Возможно есть и другие варианты. Прорабатываем этот вопрос, я плотно взялся. В крайнем случае через 2 - 3 месяца запустим проект", - заявил Абдыкадыров.

Также мэр сказал, что не знает куда были потрачены остальные деньги из 22 миллионов евро, выделенных Европейским банком. При этом, градоначальник отметил, что не собирается сразу обращаться в силовые структуры по поводу расходования средств, как это сделал его предшественник.

"Сначала сами разберемся, куда и на что пошли эти средства, и было ли нецелевое расходование средств", - добавил мэр.