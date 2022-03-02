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Более 58 миллионов сомов компенсаций выплачено медикам за январь

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- Анастасия Карелина
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Фонд ОМС профинансировал 58 миллионов 319 тысяч 916 сомов компенсационных людям, задействованным в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

За января 2022 года компенсации были выплачены 3 641 сотруднику организаций здравоохранения, 1086 врачам, 1369 среднему медицинскому персоналу, 615 младшему медицинскому персоналу, и 571 прочему персоналу.

Ежемесячные компенсационные выплаты в разрезе республики таковы:

- в Бишкеке было задействовано 1956 сотрудников, из них 484 врача, 752 среднего, 142 младшего и 578 прочего персонала. Сумма выплат составила 27 миллионов 800 сомов;

- в Чуйской области задействовано было 411 сотрудников, из них 80 врачей, 172 среднего, 87 младшего и 72 прочего персонала. Сумма выплат составила 11 миллионов 600 сомов;

- в Ошской области задействован был 321 сотрудник, из них 83 врача, 95 среднего, 94 младшего и 49 прочего персонала. Сумма выплат составила 6 миллионов 500 сомов;

- в Баткенской области задействовано было 129 сотрудников, из них 26 врачей, 49 среднего, 38 младшего и 16 прочего персонала. Сумма выплат составила 3 миллиона 400 сомов;

- в Джалал-Абадской области задействовано было 92 сотрудника, из них 15 врачей, 44 среднего, 21 младшего и 12 прочего персонала. Сумма выплат составила 3 миллиона 400 сомов;

- в Иссык-Кульской области задействовано было 310 сотрудников, из них 67 врачей, 129 среднего, 45 младшего и 69 прочего персонала. Сумма выплат составила 3 миллиона 400 сомов;

- в Нарынской области было задействовано 54 сотрудника, из них 11 врачей, 17 среднего, 13 младшего и 13 прочего персонала. Сумма выплат составила 600 тысяч сомов;

- в Таласской области задействовано было 77 сотрудников, из них 10 врачей, 36 среднего, 16 младшего и 15 прочего персонала. Сумма выплат составила 1 миллион 600 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/414895
Теги:
ФОМС, медицина, медики, компенсация
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