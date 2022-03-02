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Фармацевты КР: проблемы с поставками лекарств из-за ситуации в Украине

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 2 марта, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев провел совещание по поводу снижения барьеров в целях обеспечения лекарственной безопасности страны. Пресс-служба Минздрава сообщает, что на совещание присутствовали департамент лекарственных средств и медицинских изделий и Фармацевтического союза Кыргызстана.

В ходе совещания представители фармацевтических фирм Кыргызстана выразили свою обеспокоенность из-за сложившейся кризисной ситуации в мире, в частности в России и Украине.

Глава фармацевтического союза Кыргызстана Эрнис Асанов отметил, что Кыргызстан импортирует лекарственные средства и изделия медицинского назначения из более 30 стран мира. Доля поставок из России и Украины составляет около 60 процентов от всего импорта в страну.

"В данное время в виду сложившейся ситуации между двумя странами, все размещенные заказы на Украине аннулированы и возможность возобновления поставок остается неизвестной. А также учитывая, что в отношении России вводятся санкционные меры от большинства стран, то российские производители с связи с нестабильностью курса рубля приостановили отгрузки товаров на неопределенное время", - говорится в сообщении Минздрава.

Также сообщается, что есть опасения, что в связи с санкционными мерами многие европейские производители возможно прекратят поставки ЛС и ИМН в Россию, что неизбежно приведет к прекращению экспорта российскими производителями, и переориентация их на покрытие потребностей своего внутреннего рынка. Поэтому, учитывая все вышеизложенное представители фармбизнеса предложили приостановить действие пилотного проекта по ценорегулированию до стабилизации мирового фармацевтического рынка с последующим пересмотром исходя из реальных цен.

"Разрешить ввоз социально значимых лекарственных средств и медицинских изделий отличных маркировкой, приостановить требование к обязательному ввозу упаковки лекарственных средств с соблюдением национальных требований", - говорится в сообщении.

Фармкомпаниями было отмечено, что данные меры позволят относительно бесперебойно обеспечивать потребность населения и организаций здравоохранения нашей страны в необходимых лекарствах и медизделиях.

В свою очередь министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что доступность необходимых лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, их бесперебойная доставка крайне важна для нашей республики.

"Я понимаю всю важность сложившейся ситуации, и министерство здравоохранения КР готово проработать данный вопрос и сделать все возможное для принятия наиболее верного решения. Так как здоровье населения, обеспечение их качественными и необходимыми лекарствами один из приоритетов в работе министерства", - сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

По итогам встречи министр дал поручения соответствующим специалистам создать рабочую группу, в кратчайшие сроки проработать данный вопрос и внести предложения.


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URL: https://www.vb.kg/414903
Теги:
лекарства, Кыргызстан, Минздрав
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