Между Талибаном и Пакистаном остаются разногласия по поводу линии Дюранда

Между талибами и Пакистаном сохраняются разногласия по вопросу о линии Дюранда, демаркации границы между Афганистаном и Пакистаном.

В феврале в районе "Спин-Болдак" (один из крупнейших международных КПП между Афганистаном и Пакистаном) в провинции Кандагар вновь вспыхнули бои между талибами и пакистанскими войсками по поводу демаркации границы по линии Дюранда, в результате которых 20 мирных жителей были ранены и трое убиты.

По словам жителей Кандагара, пакистанские пограничники избили афганского ребенка на пограничном пункте "Спин-Болдак", а афганские силы безопасности открыли огонь по пакистанским пограничникам в этом районе. После чего ворота были закрыты для движения.

После инцидента на место происшествия прибыли армейские силы талибов из корпуса Аль-Бадр, которые готовятся ответить пакистанским пограничникам. До сих пор сотрудники пограничной заставы "Спин-Болдак" не сообщили подробностей инцидента.

Между талибами и Пакистаном сохраняются разногласия по вопросу о "линии Дюранда".

В этом контексте консульство Пакистана в Джелалабаде (провинция Нангархар), освещая ситуацию на пограничном переходе Гулам Хан в районе Хост - Северный Вазиристан, передало в воскресенье в Министерство иностранных дел Пакистана, что талибы сняли пакистанский флаг с пограничного поста и разместили хаммеры и вооруженный персонал на нулевой линии в нарушение пограничных соглашений в рамках своей "тактики давления", сообщили местные СМИ.

В ответ Пакистан предупредил талибов о возможных ответных мерах, и торговля была приостановлена на несколько дней. Позднее вопрос был решен, благодаря вмешательству торговцев и старейшин племен с обеих сторон, сообщили местные СМИ.

Однако двусторонние отношения между Пакистаном и Талибаном становятся враждебными из-за вопроса о линии Дюранда и трансграничной террористической деятельности таких групп, как "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП), против Исламабада.

Пакистан намерен взять под свой контроль племенные районы вблизи линии Дюранда и завершить строительство заграждений из колючей проволоки. После смертоносных нападений на пакистанские войска пакистанские военные начали операцию вдоль линии Дюранда вблизи Афганистана.

За последние два месяца вдоль линии Дюранда в провинциях Нангархар, Кандагар, Нимроз, Кунар и Хост произошли столкновения между афганскими и пакистанскими войсками из-за строительства заграждений из колючей проволоки.

Примечательно, что талибы не признают линию Дюранда в качестве официальной границы между Афганистаном и Пакистаном. После падения Кабула в августе 2021 года вдоль границы часто происходили стычки между талибами и пакистанскими силами безопасности.