В Казахстане начал действовать закон о защите животных

В Казахстане начал действовать закон "Об ответственном обращении с животными". Об этом пишет Zakon.kz.

В основу закона заложены следующие принципы:

отношение к животным, как к существам, способным испытывать боль и физические страдания; персональная ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного; защита животных от жестокого обращения; воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным.

Закон определяет, что жестокое обращение с животным – это умышленное деяние, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному вреду для здоровья животного.

При обращении с животными запрещаются:

побои, истязания животного, в том числе голодом, жаждой, и иные насильственные действия путем расчленения, сожжения, утопления, удушения, забивания животного, которые привели или могут привести к гибели, увечью или иному вреду для здоровья животного; проведение на животных ветеринарных и иных процедур, при которых показано применение обезболивания или анестезии, без обязательного применения соответствующих средств, за исключением случаев, когда применение обезболивающих препаратов и анестетиков может нанести урон здоровью животного; натравливание животных на человека или других животных из хулиганских побуждений либо в целях, не связанных с исполнением служебных обязанностей или охотой; отказ владельцев животных или ответственных лиц от исполнения ими обязанностей по содержанию животных или их потомства до определения их в приюты для животных или отчуждения иным законным способом; неоказание помощи животному, находящемуся в опасном для жизни и здоровья состоянии, владельцем животного или ответственным лицом, если эти лица имели возможность оказать помощь животному или сами поставили его в опасное для жизни и здоровья состояние; организация и проведение боев животных; - организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение увечий или иного вреда здоровью животного либо гибель животных, за исключением спортивных мероприятий по национальным видам спорта с использованием животных; использование инвентаря и иных приспособлений, влекущих увечье или иной вред здоровью животного либо гибель животного; разведение, содержание, использование собак и кошек для употребления их в пищу, получения продукции и сырья из этих животных путем убоя или причинения увечий или иного вреда здоровью, а также реализация такой продукции, за исключением получения шерсти собак и кошек способом вычесывания; проведение эвтаназии лицом, не являющимся ветеринарным врачом; скрещивание домашних и диких животных, за исключением их гибридизации в научных целях.

Закон предусматривает учет домашних животных, требования по их перевозке и правила их умерщвления.

За жестокое обращение с животными и призывы к нему усилена уголовная и административная ответственность.

Так, статья 316 в Уголовном кодексе предусматривает за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, штраф до 120 МРП (367 560 тенге) либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток.

Если же в результате жестокого обращения животное погибло, то такое деяние наказывается штрафом до 200 МРП (612 600 тенге), либо исправительными работами, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

Административная ответственность предусмотрена в случае жестокого обращения с животными без признаков уголовно наказуемого деяния. В этом случае грозит штраф для физических лиц в 5 МРП (15 315 тенге), на должностных лиц – в размере 10 МРП (30 630 тенге).

За повторное деяние штрафы увеличиваются в четыре раза.