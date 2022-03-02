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Раскрыта тайна "космического кинжала" Тутанхамона

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- Наталья Крайнова
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Археологи установили, что кинжал из гробницы фараона Тутанхамона был выкован из метеоритного железа за пределами Древнего Египта, пишет The Sun.

Данное открытие подтвердило версию, что кинжал, обнаруженный в гробнице Тутанхамона в 1922 году, изначально был отправлен в качестве подарка деду Тутанхамона из другого древнего государства. Артефакт датируется XIV веком до нашей эры, он был найден у бедра мумии Тутанхамона. Прошлые исследования установили, что клинок сделан из метеоритного железа, с которым древние египтяне в тот момент времени работать не умели.

Анализ, проведенный группой ученых из Технологического института Тиба в Японии, показал, что объект был выплавлен при температуре менее 950 градусов Цельсия и, вероятно, изготовлен за пределами Египта - в Анатолии.


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URL: https://www.vb.kg/414914
Теги:
археология, история
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