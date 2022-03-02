Раскрыта тайна "космического кинжала" Тутанхамона

Археологи установили, что кинжал из гробницы фараона Тутанхамона был выкован из метеоритного железа за пределами Древнего Египта, пишет The Sun.

Данное открытие подтвердило версию, что кинжал, обнаруженный в гробнице Тутанхамона в 1922 году, изначально был отправлен в качестве подарка деду Тутанхамона из другого древнего государства. Артефакт датируется XIV веком до нашей эры, он был найден у бедра мумии Тутанхамона. Прошлые исследования установили, что клинок сделан из метеоритного железа, с которым древние египтяне в тот момент времени работать не умели.

Анализ, проведенный группой ученых из Технологического института Тиба в Японии, показал, что объект был выплавлен при температуре менее 950 градусов Цельсия и, вероятно, изготовлен за пределами Египта - в Анатолии.