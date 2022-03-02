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Из-за COVID-19 повышается риск психических нарушений

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- Наталья Крайнова
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Из-за COVID-19 повышается риск возникновения разных психических нарушений, причем даже если болезнь протекала в легкой форме. Таковы выводы крупного исследования, проведенного в США. О нем пишет The Guardian.

Психические нарушения появились у 18 процентов переболевших и только у 12 процентов остальных. Если брать только тех, у кого проблемы возникли впервые как минимум за два года, то у перенесших COVID-19 на 80 процентов чаще встречались умственные нарушения, на 41% - расстройства сна, на 39 процентов - депрессия, на 38 процентов - стресс, на 35 процентов - тревожность, на 34 процентов - злоупотребление опиатами. Риски росли вместе с тяжестью COVID-19, но были выше даже у тех, кто перенес инфекцию легко или без симптомов.

У исследования есть существенное ограничение: в выборки попали в основном немолодые белые мужчины. Но и с поправкой на возраст, пол и происхождение результаты получились такие же. Это значит, что из-за COVID-19 психическим нарушениям только в США подвержены миллионы людей.

Ведущий автор работы считает, что в ближайшие годы страна столкнется с новыми кризисами, обусловленными самоубийствами и употреблением опиатов. По его мнению, анализ данных помог бы выявить проблемы на ранней стадии, что спасло бы много жизней. Ученый, не участвовавший в исследовании, отметил, что у пациентов, у которых раньше были проблемы с психикой, эти проблемы обострились. Он считает, что ресурсов слишком мало, чтобы помочь всем нуждающимся.


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URL: https://www.vb.kg/414916
Теги:
психическое здоровье
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