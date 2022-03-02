Кыргызстан и ОАЭ обсудили актуальные вопросы сотрудничества

Министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев встретился в Абу-Даби с министром климатических изменений и окружающей среды ОАЭ Мариам бинт Мохаммед Саид Хареб Аль-Мхейри. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере экологии, климата, расширения экспорта и импорта, продовольственной и сельскохозяйственной продукции в ОАЭ, привлечения эмиратских инвестиций в сферу гидроэнергетики, возобновляемых источников энергии и сельского хозяйства.

Отдельной темой беседы стало взаимодействие и расширение двустороннего сотрудничества в рамках ООН в области глобального изменения климата и защиты окружающей среды, включая зелёную экономику.

Кроме того, стороны договорились в ближайшее время провести видео-конференции на уровне экспертов компетентных органов КР, а также тренинги и семинары для кыргызских экспортёров касательно условий и требований экспорта сельскохозяйственной продукции Кыргызской Республики на рынки Объединённых Арабских Эмиратов.