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ФОМС попросил аптеки не отказывать в продаже лекарств по льготным ценам

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане люди сообщают на горячую линию 113 об отказах аптек в реализации лекарственных средств по льготным электронным рецептам, сообщает пресс-служба ФОМС.

В этой связи Фонд ОМС разъясняет:

При наличии медикаментов в аптечной сети НЕ должно быть отказов в реализации лекарств по льготным электронным рецептам в аптеках, работающих по договору с территориальными управлениями ФОМС.

"Мы, обращаемся ко всем фармацевтическим кампаниям соблюдать все условия договора, подписанные ранее с территориальными управлениями ФОМС", - говорится в сообщении ФОМС.

Руководство Фонда ОМС дало поручение территориальным управлениям провести разъяснительную работу с фармацевтическими кампаниями по исполнению договора и предоставлении медикаментов населению по льготным рецептам в рамках Программы государственных гарантий.

Отмечается, что перечень аптек с адресами, работающих с ФОМС должны быть вывешены в фойе ЦСМ/ГСВ. Также можно ознакомится со списком аптек на сайте http://foms.kg.

В случаях отказа в обслуживании льготных рецептов граждан просят обращаться на горячую линию 113. Звонки со всех операторов сотовой связи бесплатные.


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URL: https://www.vb.kg/414926
Теги:
лекарства, здоровье, фармацевтические компании, ФОМС
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