В 2021 году MegaCom пополнил бюджет Кыргызстана на 2,6 млрд сомов

Государственный оператор сотовой связи MegaCom, в соответствии с установленной компанией политикой прозрачности и отчетности перед обществом, публикует финансовые итоги работы ЗАО "Альфа Телеком" за 2021 год.

По данным оператора, за 12 месяцев 2021 года MegaCom пополнил бюджет Кыргызской Республики на сумму более 2,595 млрд сомов. Из них:

налоговые платежи и отчисления за отчетный период составили почти 1,304 млрд сомов; прочие платежи в государственный бюджет превысили 0,897 млрд сомов; сумма выплаченных в 2021 году дивидендов за финансовую деятельность 2020 года составила более 0,395 млрд сомов.

Кроме того, ЗАО "Альфа Телеком" продемонстрировало чистую прибыль за 2021 год в размере 1,503 млрд сомов.

В компании отмечают, что оператор MegaCom, 100-процентная доля акций которого принадлежит государству, строго выполняет взятые на себя финансовые обязательства, выплачивая их в бюджет Кыргызской Республики своевременно и в полном объеме.

"Государственный оператор сотовой связи MegaCom нацелен на дальнейшее увеличение прибыли предприятия и объемов выплат в государственный бюджет Кыргызстана, – подчеркнул, подводя итоги 2021 года, генеральный директор ЗАО "Альфа Телеком" Азат Базаркулов. – Вместе с тем, компания MegaCom продолжит планомерную работу по расширению покрытия сети по всей республике и запуску выгодных тарифных планов и актуальных цифровых сервисов".