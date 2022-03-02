В 2021 году MegaCom пополнил бюджет Кыргызстана на 2,6 млрд сомов

Государственный оператор сотовой связи MegaCom, в соответствии с установленной компанией политикой прозрачности и отчетности перед обществом, публикует финансовые итоги работы ЗАО "Альфа Телеком" за 2021 год.
Кроме того, ЗАО "Альфа Телеком" продемонстрировало чистую прибыль за 2021 год в размере 1,503 млрд сомов.
В компании отмечают, что оператор MegaCom, 100-процентная доля акций которого принадлежит государству, строго выполняет взятые на себя финансовые обязательства, выплачивая их в бюджет Кыргызской Республики своевременно и в полном объеме.
"Государственный оператор сотовой связи MegaCom нацелен на дальнейшее увеличение прибыли предприятия и объемов выплат в государственный бюджет Кыргызстана, – подчеркнул, подводя итоги 2021 года, генеральный директор ЗАО "Альфа Телеком" Азат Базаркулов. – Вместе с тем, компания MegaCom продолжит планомерную работу по расширению покрытия сети по всей республике и запуску выгодных тарифных планов и актуальных цифровых сервисов".