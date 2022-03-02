ГосСМИ продаем, а козу оставляем?

Ситуация, которая сегодня складывается в информационном пространстве на фоне конфликта России и Украины, говорит о том, что никакой нейтральной, справедливой, взвешенной и независимой журналистики нет и в помине. Весь мир погрузился в информационную войну, фейки тиражируются как рядовыми пользователями интернета, так и СМИ с мировым именем и репутацией.

На примере, действий российского правительства можно очень четко увидеть, что происходит, когда государство теряет возможность конструктивного диалога со СМИ. В РФ, где ряд изданий открыто не поддерживают внешнюю госполитику, их просто закрыли.

В то же время западные страны и компании занимаются фактически тем же, ограничивая вещание пророссийских и российских изданий.

Даже в Центральной Азии начинают применять такой способ фильтрации информационных потоков. На днях телевизионный и интернет-провайдер из города Шахтинск в Карагандинской области Казахстана - компания "Ремстройсервис" - отключил вещание российских федеральных телеканалов в своей сети.

На фоне всего этого в ЖК депутат Дастан Бекешев сегодня выступил с очень интересной инициативой. Он предложил продать или отдать во внешнее управление государственные средства массовой информации.

Отметим, в Кыргызстане 7 областных каналов, "ЭлТР", "Пирамида" и ОТРК, а также две газеты, финансируемые из государственного бюджета.

Бекешев отметил, что для этих госСМИ в бюджете предусмотрено 9 миллионов долларов, только ОТРК расходует 400 миллионов сомов в год. Депутат предложил передать в управление эти каналы.

"Предложите кому-то 200 млн сомов, и они согласятся управлять ОТРК. А остальные надо продать", - сказал он.

Причем, министр культуры и информации Азамат Жаманкулов фактически поддержал предложение парламентария, исключив только продажу ОТРК. Это странно потому, что глава ведомства таким образом согласен с тем, что государство, на которое он работает, должно лишится всех возможностей доносить до простого народа государственную политику.

И это при том, что СМИ республики и так перманентно деградируют, предлагая общественности "чернуху", сплетни и скандалы вместо объективной и полезной информации. Некоторые наши информационные агентства вместо того, чтобы просвещать и информировать, взращивают в своей аудитории невежество на новостях о том, как кыргызстанцы якобы насилуют и заражают венерическими заболеваниями несчастных коз.

К слову, сегодня же в своем Twitter Бекешев вновь обратил внимание на уголовное дело в отношении Kaktus.media. Хочется поинтересоваться у парламентария, который так переживает за независимое интернет-издание: а хочет ли он, чтобы в будущем все СМИ Кыргызстана превратились в издания, подобные Kaktus.media, продвигающему такие "высокие" журналистские стандарты?