За незаконные действия снята с должности директор психиатрической больницы

В Кыргызстане за незаконные действия сняли с должности заведующую психиатрической больницей в Кызыл-Жаре в Джалал-Абадской области, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что в ходе прокурорской проверки, заведующей больницей Г.М. по результатам судебно-психиатрической экспертизы в отношении психически больного мужчины, обвиняемого в убийстве, внесена незаконная рекомендация в судебные органы.

По результатам проверки, генеральной прокуратурой в Министерство здравоохранения внесено представление о принятии строгих дисциплинарных мер в отношении главного врача Г.М.

Главный врач Г.М. освобождена от занимаемой должности.