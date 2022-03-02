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За незаконные действия снята с должности директор психиатрической больницы

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане за незаконные действия сняли с должности заведующую психиатрической больницей в Кызыл-Жаре в Джалал-Абадской области, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что в ходе прокурорской проверки, заведующей больницей Г.М. по результатам судебно-психиатрической экспертизы в отношении психически больного мужчины, обвиняемого в убийстве, внесена незаконная рекомендация в судебные органы.

По результатам проверки, генеральной прокуратурой в Министерство здравоохранения внесено представление о принятии строгих дисциплинарных мер в отношении главного врача Г.М.

Главный врач Г.М. освобождена от занимаемой должности.


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URL: https://www.vb.kg/414934
Теги:
Генеральная прокуратура, Джалал-Абадская область, психическое здоровье
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