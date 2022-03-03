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Советы опытного водителя

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Некачественный вентиль может мгновенно оставить шину без воздуха. Как выбрать правильный и как его заменить? Большинство продаваемых вентилей - вовсе не вечные. А особая подлость состоит в том, что почти всегда эту важнейшую деталь выбирают не владельцы машин, а шиномонтажники.

Шины и колеса автовладельцы придирчиво изучают и отбирают, а вот крошечные копеечные вентили считают вечными и беспроблемными. Для нормальных изделий, которые изначально устанавливают автопроизводители, так оно и есть. Но когда, например, вы готовите зимний комплект колес - реально ли выбрать нормальный вентиль самостоятельно? Речь пойдет о деталях с резиновым корпусом. Изделия с датчиками давления, а также металлические вентили для мотоциклов и скоростных автомобилей - тема для отдельного разговора.

ГЕОМЕТРИЯ. Привычный вентиль состоит из резинового корпуса, внутри которого находится металлическая втулка с внутренней резьбой для ввинчивания золотника и наружной резьбой для навинчивания пластикового или металлического колпачка. Они могут обозначаться по нескольким стандартам - например, TR или ETRTO. На фирменном изделии могут быть указаны его тип и дата изготовления, но на этом можно не заморачиваться. Важнее помнить, что вентили различаются по длине и по размеру отверстия в колесе. Чем оно глубже относительно внешней стороны обода, тем длиннее должен быть корпус. Однако - по возможности! - желательно устанавливать вентиль покороче: это снижает вероятность оторвать его в грязи или снегу, а также уменьшает дисбаланс колеса в сборе.

МАТЕРИАЛ. Применяемая резина не является маслобензостойкой, потому во время монтажа допускается использовать разве что мыльную воду. Вставку, в которую вворачивается золотник, делают из латунного или цинкового сплава. На первый взгляд они выглядят одинаково, имея желтоватый оттенок: изначально светлый цинк маскируют под латунь соответствующим покрытием. Коррозионная стойкость цинкового сплава ниже, поэтому латунь предпочтительнее. Внутренняя резьба под золотник наносится резанием, а вот наружная встречается литая. Очень неудачное решение: из–за прослабленности резьбы наконечники многих компрессоров и насосов на ней не держатся. Поэтому лучше использовать латунные изделия.

Колпачки могут быть металлические и пластиковые. Металлические симпатичнее, но порой уже к середине зимы их так прихватывает коррозия от дорожных реагентов, что при попытке открутить эти колпачки сворачивается вставка в вентиль. Кроме того, блестящие детальки чаще воруют. Пластмассовые колпачки красотой не блещут, зато не примерзают.

КАК ВЫБРАТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ. Если к вашим колесам подходят короткие вентили, то лучше брать их. При этом не промахнитесь с посадочным диаметром. Чтобы отличить латунный корпус от цинкового, последний надо поскрести чем–то твердым: с цинка покрытие быстро отвалится, обнажив светлый сплав. Предвидеть неожиданный отказ вентилей почти невозможно. Однако шутки с ними плохи: оторванный сосок, в отличие от проколотого колеса, выпустит воздух наружу практически мгновенно. Остается почаще оглядывать их и при первых же трещинах ехать на шиномонтаж. Хорошо бы заранее раздобыть парочку нормальных фирменных вентилей: шиномонтажнику все равно, какие детали устанавливать, он смотрит на цену.

КАК БОРОТЬСЯ С УТЕЧКОЙ. Если вентиль травит воздух по золотнику (это обычно проверяют, нанеся на отверстие немного слюны), то можно попробовать подтянуть золотник металлическим колпачком "с рожками". Хуже, если вентиль оторвали в колее, срезали недоброжелатели или он стал пропускать воздух по корпусу. Заменить вентиль можно своими силами, отжав боковину покрышки и перебросив бортовое кольцо через хамп диска. Дальше нужно срезать старый вентиль и вставить новый. Работа тяжелая, но при определенной сноровке выполнимая. А еще в продаже встречается приспособление для безразборной замены вентиля.

РАЗВОД НА ШИНОМОНТАЖЕ. Впечатлительным автовладельцам шиномонтажники рекомендуют заменять вентили при каждой переобувке шин. Итого - два раза в год. Притом что служить качественный вентиль должен не меньше, чем шины, то есть лет пять, а то и десять.


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URL: https://www.vb.kg/414940
Теги:
автомобили
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