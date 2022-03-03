Российские параспортсмены выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе

Они выступят на Паралимпиаде под флагом МПК и не будут включены в медальный зачет соревнований.Об этом сообщает ТАСС.

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов до Игр в Пекине. Такое решение с трудом можно было предугадать, учитывая череду отстранений россиян международными федерациями в других видах спорта.

После начала спецоперации вооруженных сил РФ на Украине по отношению к России последовали санкции, в том числе и в спорте. Вылилось это как в решение федераций перенести ряд соревнований из России, так и в запрет, в большинстве своем, на участие российских спортсменов в крупных соревнованиях. Лишь немногие организации - Международная федерация плавания, Международная федерация спортивной гимнастики - не последовали подобным рекомендациям от Международного олимпийского комитета и разрешили россиянам участвовать в своих турнирах, пускай без флага и гимна. В изоляцию же попали сборные России по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу.

Вполне ожидалось, что и МПК наложит запрет на участие россиян в Паралимпиаде. Но за два дня до старта Игр он решил все-таки допустить до Паралимпиады сборную России и команду Беларуси, которую также коснулись санкции других федераций.

В Пекине российская команда должна была участвовать под флагом Паралимпийского комитета России (ПКР), вместо отечественного гимна в случае побед звучал бы фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, а на форме спортсменов были бы русские и английские аббревиатуры ПКР. Теперь же решено, что российские и белорусские спортсмены выступят на Играх под флагом МПК и не будут включены в медальный зачет Паралимпиады. Также сообщается, что МПК на внеочередной генеральной ассамблее примет решение о членстве паралимпийских комитетов России и Белоруссии.